Какие изменения ждут жителей России в мае

С 1 мая в России ожидается несколько изменений. Центробанк ограничивает максимальный размер комиссии за банковские переводы. Пенсионерам повысят пенсию.

С начала следующего месяца Центробанк ограничит максимальную комиссию за быстрые денежные переводы. Теперь перевести деньги до 100 000 рублей можно будет без комиссии. Если желаемая сумма будет больше, чем 100 000, комиссия будет составлять 0,5 %.

Пенсионерам, которые проживают в Московской области, с 1 мая увеличат пенсию. Надбавка составит 1000 рублей. Пенсионер, которого ждёт надбавка, должен проживать на территории Московской области не менее 10 лет.

Также с 1 мая понизится экспортная пошлина за нефть. В апреле она составляла 52 доллара, теперь будет 6,8 доллара за тонну. Пошлина на высоковязкую нефть уменьшится до 1 доллара. На светлые нефтепродукты и масла пошлина упадёт до 2 долларов.