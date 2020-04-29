В Уфе семья парня с опухолью мозга задержана на пикете

Семья Ранэля Шамсутдинова пытается привлечь к своей проблеме внимание властей Башкирии. Отчаявшиеся близкие вышли на пикет с плакатами и просьбами помочь парню. Напомним, 19-летний Ранэль с опухолью мозга не смог попасть на плановый осмотр к врачу из-за коронавируса.

Активисты держали плакаты с надписями «Спасите Ранэля!», «#тыбудешьжить» и другими. Сейчас состояние парня очень тяжёлое: его мучают головные боли, он не может ходить и есть. А по последней информации, Ранэля подключили к аппарату ИВЛ в больнице Салавата.