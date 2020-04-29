Вирусолог рассказал, при каких условиях в России можно смягчить режим самоизоляции

Прирост больных в день должен быть не более 2-3 %. Только тогда можно смягчить режим самоизоляции. Об этом рассказал врач-вирусолог Александр Лукашев.

В своём интервью каналу «Россия-1» вирусолог Александр Лукашев оценил коронавирусную ситуацию в Москве «на троечку». По словам специалиста, прирост заболевших в столице составляет 6 % в день. Говорить о снятии огарничительных мер пока рано, уверен врач.