В Минздраве Башкирии опровергли вспышку COVID-19 в больнице Белебея

В больнице проводятся карантинные мероприятия. Количество пациентов – 40, из них часть пациентов уже готова к выписке. Это плановая работа была связана с тем, что действительно был у нас пациент, который был вовремя диагностирован. И были диагностированы все окружающие. И никакого драматического сценария развития, закрытия, нарушения мер эпидбезопасности нет.

Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии