В Минздраве Башкирии опровергли вспышку COVID-19 в больнице Белебея

Сегодня, 29 апреля, на ежедневном онлайн-брифинге в Минздраве Башкирии обсудили текущую ситуацию с коронавирусом в регионе. На собрании ответили на все волнующие вопросы жителей республики. В том числе, были развеяны слухи о вспышке COVID-19 в больнице Белебея.
В некоторых СМИ и социальных сетях прошёл слух, что в городской больнице Белебея повторяется сценарий РКБ им. Куватова. Максим Забелин, министр здравоохранения РБ, опровергнул наличие жёсткого карантина в медучреждении. В больнице проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические меры.
Максим Забелин отметил, что в больнице достаточное количество средств индивидуальной защиты, имеются необходимые лекарственные препараты. Больница принимает пациентов в полном объеме без ограничений и работает в плановом режиме. По последней информации, в Белебее подтвердился коронавирус у одного сотрудника медучреждения.
Фото: Интернет.