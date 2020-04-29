В Роспотребнадзоре рассказали, как нужно вести себя на майских праздниках

Майские праздники в 2020 году пройдут в режиме самоизоляции. Роспотребнадзор приготовил рекомендации для жителей по поведению в праздничные дни. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Роспотребнадзоре порекомендовали отказаться в этот период от прогулок и пикников. Ну нужно посещать друзей, родственников, и не принимать гостей у себя. Если есть необходимость выйти на улицу, передвигаться лучше на своей машине или такси.

При поездках на общественном транспорте нужно носить маску и соблюдать дистанцию. Людям старше 65 лет вообще не рекомендуется никуда ездить. На дачах нужно также избегать контактов с соседями.