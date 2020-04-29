Жители села Башкирии высадили свыше 5 тыс деревьев

Жители Тарабердино Кушнаренковского района решили превратить свое село в цветущий сад. Они высадили свыше пяти тысяч саженцев вейгелы, рябины, черной и красной смородины и спиреи. Чтобы они поскорее прижились, сельчане договорились, что ухаживать за кустарниками и деревьями будут тоже сами.