Жители села Башкирии высадили свыше 5 тыс деревьев

Жители Тарабердино Кушнаренковского района решили превратить свое село в цветущий сад. Они высадили свыше пяти тысяч саженцев вейгелы, рябины, черной и красной смородины и спиреи. Чтобы они поскорее прижились, сельчане договорились, что ухаживать за кустарниками и деревьями будут тоже сами.
Для этого за каждым домом закрепили определенный участок. Стоит отметить, что режим самоизоляции местные не нарушили. Парк находится в ста метрах от строящихся домов. А на субботник жители вышли в масках и перчатках.