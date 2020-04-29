В Уфе открылась выставка, посвященная депутатам-фронтовикам

Парламент Башкортостана открыл выставку, посвященную депутатам-фронтовикам. Экспозицию развернули в здании Госсобрания в честь годовщины Великой Победы. Первым и пока единственным посетителем выставки стал спикер Константин Толкачев.

Он отметил, что с началом войны практически весь состав Верховного Совета отправился на фронт. Среди депутатов былом 184 ветерана Великой Отечественной. Экспозиция станет доступна для жителей республики после отмены режима самоизоляции. Посетить выставку можно будет во время экскурсий по Дому Госсобрания.