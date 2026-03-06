В Уфе открылась выставка Раушании Бадретдиновой «Изобилие»

В Уфе открылась выставка заслуженного художника Башкортостана Раушании Бадретдиновой. Она представила новую серию картин под названием «Изобилие». В творческих работах автор воплотила образы башкирских женщин в национальной одежде и украшениях.

В открытии выставки приняли участие известные общественные деятели, друзья и близкие творческих людей. Председатель попечительских советов благотворительных фондов «Территория счастья» и «Уфимский хоспис» Каринэ Хабирова высоко оценила работы автора и предложила организовать в районах и городах передвижные выставки.