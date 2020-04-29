В Башкирии раздали 72 тыс продуктовых наборов

В республике продолжается благотворительная акция «Продукты Башкортостана. С заботой о вас». 100 тысяч наборов предназначены для малоимущих и многодетных семей, а также для тех, кто остро нуждается в помощи. Продуктовые наборы уже прибыли в города и районы республики.

Раздавать их будут волонтерские организации.. Внутри коробок – продукты преимущественно республиканского производства. Крупы, сгущенка, макароны, тушенка, молоко и многое другое. В Дюртюли, например, прибыла уже вторая партия груза, почти 1300 коробок.

Волонтеры – представители разных возрастов и поколений. Многие перешли на работу по удаленке, но решили включиться в волонтерскую работу.

Благотворительную помощь организаторам акции оказали предприятия республики: «Интер РАО ЕЭС», Башкирская содовая компания и Уральская горно-металлургическая компания. Списки нуждающихся составляют Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения. В Стерлитамак уже поступило более 4 тысяч продуктовых наборов, из них более 500 предназначены для нуждающихся людей, которые подали заявки через единый колл-центр.

Около 800 продуктовых наборов прибыло в Татышлинский район. Здесь работает оперативный штаб, в рядах которого 150 добровольцев. Кроме того, в муниципалитете формируют дополнительную помощь.