«Посылка добра»: в Башкирии автопоезда и самолеты доставляют помощь нуждающимся

Более 300 медработников и свыше 1000 нуждающихся граждан получили сегодня «Посылку добра». Это набор продуктов и средств защиты. Из Уфы в северо-западные районы республики полезный груз отправили автопоездом и самолетом.

На крыльце уфимского отделения партии «Единая Россия» яблоку негде упасть. Все заставлено «Посылками добра». Внутри – средства защиты и продуктовый набор.

Это фрукты, сладости для тех, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом. 388 человек охватывает. И где-то 1300 остро нуждающихся, малоимущих, которым мы доставляем адресную помощь. Рустем Ахмадинуров, руководитель регионального исполнительного комитета Башкортостанского отделения партии «Единая Россия»

Здесь же на парковке готовится к старту «Автопоезд добра» – колонна из 30 машин, которые отправятся на северо-запад Башкирии. Продуктовые наборы будут развозить начиная с Кушнаренковского района, потом в Дюртюли и Илишевский район.

А это уже аэродром «Первушино». Несколько самолетов готовы к вылету в Нефтекамск. Это конечная точка маршрута по доставке продуктовых наборов. Чтобы поддержать врачей, соцработников и нуждающихся, летчики, не раздумывая, согласились принять участие в акции.