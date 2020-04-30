Уфимка чудом выжила после падения с пятого этажа

30 апреля ночью произошёл несчастный случай . 52-летнюю женщину нашли лежащей под окнами дома. На теле несчастной были обнаружены множественные переломы.

Издание UfacityNews.ru рассказало подробности трагедии. Стало известно, что уфимка выпала из окна собственной квартиры. Женщина живёт на пятом этаже, поэтому падение стало действительно серьёзным.