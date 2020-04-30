В ГИБДД Башкирии рассказали, фиксируют ли камеры нарушение самоизоляции

Глава ГИБДД Башкирии был гостем одного из онлайн-брифингов в Минздраве РБ. Динар Гильмутдинов рассказал о работе инспекторов в режим самоизоляции. Также глава ведомства пояснил, как работают камеры во время карантина.

Динар Гильмутдинов отметил, что все сотрудники соблюдают санитарно-эпидемиологические правила. Нарушение режима самоизоляции может привести к риску распространения коронавируса. Поэтому автовладельцы всегда должны объяснять причину своего передвижения.

Глава регионального ГИБДД пояснил, что у них нет цели наказать и оштрафовать – сотрудники ведомства такие же люди, поэтому всегда готовы пойти на уступки. Камеры в Башкирии работают в обычном режиме и не фиксируют нарушение самоизоляции. Камеры на дорогах фиксируют только нарушения правил дорожного движения.