В Башкирии увеличили время передвижения по городу

Сегодня, 30 апреля, на совещании в Правительстве Башкирии озвучены изменения в режим самоизоляции . Радий Хабиров отметил, что на портале doroga02 будет изменено разрешенное время поездки. Теперь жители республики смогут официально передвигаться по городу ежедневно.

Ранее было разрешено передвигаться с одного места на другое без рабочего пропуска два раза в неделю. Время поездки не должно было превышать 90 минут. Теперь жителям республики можно ездить каждый день, а время поездки увеличилось до 180 минут.