В Башкирии увеличили время передвижения по городу

Сегодня, 30 апреля, на совещании в Правительстве Башкирии озвучены изменения в режим самоизоляции. Радий Хабиров отметил, что на портале doroga02 будет изменено разрешенное время поездки. Теперь жители республики смогут официально передвигаться по городу ежедневно.
Ранее было разрешено передвигаться с одного места на другое без рабочего пропуска два раза в неделю. Время поездки не должно было превышать 90 минут. Теперь жителям республики можно ездить каждый день, а время поездки увеличилось до 180 минут.
Глава Башкирии отметил, что важно постараться соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические требования (носить защитные маски, перчатки, мыть руки). Общественный транспорт будет ходить в плановом режиме в любое садовое товарищество. Пассажирский транспорт будет также обрабатываться и дезинфицироваться.
Фото: Интернет.