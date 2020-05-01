В одном из городов Башкирии планируется масштабная реконструкция площади

В одном из городов Башкирии планируется масштабная реконструкция территории бывшего пивзавода и центральной площади Ленина. Речь о городе Дюртюли и проекте «Город Открой». В этом году на конкурсе малых городов в категории «города с населением от 20 тысяч до 50 тысяч человек» первое место занял именно этот город.

В рамках проекта предложена концепция объединение двух территорий города: территорию бывшего пивзавода и площади Ленина. По концепции, площадка «Зерно», которая сейчас расположена на месте предприятия, станет центром для молодежи и инкубатором проектов. Две городские зоны планируется соединить озелененной прогулочной частью.

В Институте развития городов Башкортостана рассказали, что на обеих площадях будут расположены крытые павильоны «ОткрӨЙ». Название отсылает к понятию дома в переводе с татарского и башкирского языков. Эти павильоны могут быть использованы для проведениея концертов, спортивных занятий или выставок.