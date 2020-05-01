Гендиректор «Салавата Юлаева» – о новом главном тренере: «У него есть определенный потенциал»

Николай Цулыгин лишился должности главного тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев», но при этом остается в команде. Новым наставником юлаевцев станет финский специалист Томми Ламса. Он уже отработал в клубе три сезона в качестве ассистента главного тренера.

Николай Цулыгин больше не главный тренер хоккейного клуба «Салават Юлаев». Под его руководством уфимцы дошли до финала конференции в прошлом году, а в этом преодолели первый раунд игр на выбывание. После двух сезонов на столь ответственном посту наставнику предложена новая роль, а на его место встает Томми Ламса. Таким образом, в стане юлаевцев произошла рокировка.

У него есть определенный потенциал, который не может развиться, если он не станет главным тренером. Теперь этот потенциал заиграет по-новому. Александр Курносов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»

Пока полный состав тренерского штаба официально не объявили. Но различные источники в прессе уверенно сообщают, что помощниками Ламсы, помимо Николая Цулыгина, станут Михаил Васильев и Виктор Козлов. Первый возглавлял молодежную команду «Толпар», второй был ассистентом тренера магнитогорского «Металлурга». Официально объявлено о том, с какими игроками продлены контракты. Приятная новость: на один год остается в составе уфимцев Александр Кадейкин, который задумывался об отъезде за океан.

Новые контракты с клубом заключили также Петр Хохряков – н а два сезона и Павел Коледов – на один. Уже точно покинут команду Линус Умарк, Захар Арзамасцев, Артем Сергеев и Максим Майоров. Александр Бурмистров возвращается в «Ак Барс».