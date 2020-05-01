Жителям Башкирии, тяжело переживающим самоизоляцию, помогут онлайн-психологи

Пока врачи борются с вирусом на передовой, по другую сторону эпидемиологического фронта в бой врываются психологи, которые помогают людям, находящимся на самоизоляции, справиться с депрессией и внутренними переживаниями. Общероссийский народный фронт и «Ростелеком» организовали горячую линию по оказанию психологической помощи #МЫВМЕСТЕ. В акции участвует более 500 психологов по всей стране.

С помощью вроде бы этих простых инструментов ежедневно Людмила Озерова спасает души десяткам людей в день. Она – онлайн-волонтер. Общероссийский народный фронт совместно с «Ростелекомом» открыли горячую линию по психологической поддержке граждан во время пандемии. По всей России онлайн-психологов уже более пятисот. Одна из них – Людмила Озерова из Уфы. Она вступила в ряды целителей душ с самого начала акции.

На том конце провода – депрессия и одиночество. Сейчас Людмила Озерова, профессиональный психолог, изучает человека и его внутренний мир. С началом пандемии коронавируса пришлось закрыть кабинет приема пациентов. Теперь волонтер-психолог работает бесплатно по три часа в день. За это время успевают принять примерно 10 звонков. Каждый по-своему тяжелый. Психологическая разрадяка необходима порой и самим специалистам. Людмиле Озеровой в этом помогает йога.

Горячую линию «Мы вместе» организовали «Ростелеком» и волонтёры Общероссийского народного фронта. ОНФ задействовал услугу цифрового провайдера – это номер 8-800, звонки на который бесплатны из любого региона страны. Комплекс позволяет обрабатывать операторам более 50 тысяч заявок в день с общей продолжительностью диалогов в 270 тысяч минут. Но стоит отметить, что это не только психологическая помощь, а еще доставка продуктов и лекарств пожилым, других предметов первой необходимости, помощь в оплате услуг ЖКХ и оформлении больничных листов.