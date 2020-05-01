«Мне обидно»: 91-летней жительнице Башкирии отказали в выплате ко Дню Победы

91-летняя жительница Бирского района через суд доказывает, что работала с 11 лет во время Великой Отечественной войны. Архивы не сохранились, без документов получить президентские выплаты нельзя. Это не единичный случай: только по северу Башкортостана получено более 100 подобных обращений.

Обидно за то, что в выплате премии к 9 мая в честь 75-й годовщины Победы, о которых говорил Президент России Владимир Путин, отказали. Пришло соответствующее письмо. 91-летняя Кансипа Минилбаева из Бирского района работает с 11 лет, но подтвердить документально это не получается – архивы потеряны. Есть свидетельские показания, которые подтверждают стаж в 80 лет, но этого недостаточно.

В администрации Бирского района рекомендуют обращаться в суды, чтобы установить юридический факт работы в годы Великой Отечественной войны. Если суд удовлетворяет исковые требования, то оформляется соответствующее удостоверение, после чего перечисляются все выплаты.

Вице-премьер - министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова в социальных сетях сообщала, что статус «труженик тыла» присваивается только на основании документов: трудовых книжек, архивных справок, которые подтверждают факт работы в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев. Или человек должен быть награжден орденами или медалями СССР за труд в период Второй мировой.

В Башкортостане проживают почти 20 тысяч тружеников тыла. Все они получат президентскую выплату в 50 тысяч рублей.