В Башкирии начали испытание нового сорта гороха

В Чишминском районе начали испытание новых сортов гороха. Сейчас засевают гектары лаборатории Башкирского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Селекционеры ежегодно производят оригинальные семена.

В тетради селекционера пометки на полях. Это не сноски, а схемы земли для испытаний культур, которые занимают всю записную книжку. Гектары размежёваны на делянки. Несколько из них засевают горохом.

Сорт Попова, по наблюдениям селекционеров, даёт больше урожая и прост в уборке – стебли почти не ложатся на землю. Новые сорта выводят те же люди, что и засевают испытательные гектары. Зимой – в лаборатории в белых халатах, с весны по осень – на тракторе в поле.

Примерно через полтора месяца горох соберут. Если лето будет засушливым, то произойдёт это быстрее, но скажется негативно на количестве урожая.

После испытаний на полях лаборатории селекционеры передают культуры уже на государственное сортоиспытание. Растения проходят проверку погодой. Например, в этом году озимая рожь взошла раньше срока.