В Уфимском районе раздали более 100 продуктовых наборов

Более 100 продуктовых наборов передали нуждающимся в поселке Николаевка Уфимского района. Акция проходит по всей республике по распоряжению Главы Башкортостана Радия Хабирова. В благотворительном проекте участвует как бизнес, так и волонтеры.

Малообеспеченные и нуждающиеся получают запас продуктов питания длительного хранения. Волонтеры принесли домой продуктовый набор Елене Шайдуровой и ее двойняшкам-школьникам. Семья относится к категории нуждающихся. Неожиданному подарку они рады: крупы, чай, вкусностей хватит на несколько дней, а значит можно сэкономить.

В Николаевском сельсовете такие продуктовые наборы получат 124 адресата – малообеспеченные семьи и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. К ним домой приходят волонтеры, которые согласились принять участие в благотворительной акции безвозмездно. Контролирует процесс Николаевский сельсовет.