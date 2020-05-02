В Уфимском районе раздали более 100 продуктовых наборов

Более 100 продуктовых наборов передали нуждающимся в поселке Николаевка Уфимского района. Акция проходит по всей республике по распоряжению Главы Башкортостана Радия Хабирова. В благотворительном проекте участвует как бизнес, так и волонтеры.
Малообеспеченные и нуждающиеся получают запас продуктов питания длительного хранения. Волонтеры принесли домой продуктовый набор Елене Шайдуровой и ее двойняшкам-школьникам. Семья относится к категории нуждающихся. Неожиданному подарку они рады: крупы, чай, вкусностей хватит на несколько дней, а значит можно сэкономить.
В Николаевском сельсовете такие продуктовые наборы получат 124 адресата – малообеспеченные семьи и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. К ним домой приходят волонтеры, которые согласились принять участие в благотворительной акции безвозмездно. Контролирует процесс Николаевский сельсовет.
Напомним, акция «С заботой о вас» – республиканская. Она стартовала 23 апреля. Каждый набор на 80% состоит из продуктов, которые произведены в Башкортостане. Такая мера социальной поддержки стала возможной благодаря средствам, выделенным предприятиями «УГМК-Холдинг» и «Башкирская содовая компания». Всего в списке получателей – порядка 72 тысяч семей, в которых живут более 165 тысяч детей.