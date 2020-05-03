В Башкирии выявлены новые случаи заболевания COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом объявил новые данные. В Башкирии за сутки выявлено ещё 87 случаев заболевания COVID-19. Всего количество случаев заболевания вирусом перевалило за тысячу.

За время пандемии в республике выявлено 1022 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Количество выздоровлений продолжает увеличиваться. За сутки 7 пациентов с коронавирусом полностью излечились (за всё время – 183).

Количество летальных исходов продолжает оставаться неизменным. За время пандемии скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом. В Башкирии продолжает действовать режим полной самоизоляции, чтобы не допустить распространение инфекции.