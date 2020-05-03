Жителям Башкирии раздадут 50 тысяч масок бесплатно

В Башкирии стартовала важная акция #МаскаВПомощь. За два дня волонтёры раздадут более 50 тысяч медицинских масок всем желающим. Мероприятие будет организовано в шести городах республики.

Получить маску можно будет в общественных местах: продуктовых магазинах, аптеках, заправках. Уфа стала первым городом, в котором началась раздача защитных масок. Около 5 тысяч индивидуальных средств защиты поступило в каждый из семи районов города.

Также маски поступили в такие города, как Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Мелеуз и Кумертау. 4 мая с 13:00 в течение всего дня волонтёры проекта «Наша забота», добровольцы Регионального центра волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив начнут раздачу масок. Напомним, с понедельника в Башкирии будет введён особый «масочный» режим.