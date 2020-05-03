Депутаты Башкирии проходят тестирование на коронавирус

Константин Толкачев, председатель Курултая Башкирии, рассказал о мерах предосторожности, которые соблюдают в правительстве. По долгу службы депутаты зачастую не могут уйти на удаленный формат работы, что повышает риск инфицирования коронавирусной инфекцией. Так, стало известно, что вице-спикер Курултая Рустем Ахмадинуров болен COVID-19.

Председатель Курултая отметил, что круг контактных лиц по возможности сводится к минимуму. Депутаты проходят обязательное тестирование на выявления коронавируса. Константин Толкачев сдал соответствующие анализы сегодня.

В тоже время, нельзя забывать и о собственном здоровье, своевременно проходить тестирование. Лично я буквально сегодня сдал анализы. В силу особенностей своей деятельности депутаты не могут полностью самоизолироваться. Работу в сфере поддержки населения необходимо продолжать. Константин Толкачев, председатель Курултая Башкирии

Многие депутаты находятся сейчас на «передовой»: оказывают помощь нуждающимся, проводят профилактические мероприятия, тесно контактируют с медиками и волонтёрами. Константин Толкачев пожелал всем коллегам здоровья и сил, так как работа по поддержке жителей Башкирии не должна прекращаться. Напомним, что с 31 марта в республике введён режим полной самоизоляции.