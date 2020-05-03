«Процесс непростой»: как вахтовиков из Башкирии возвращают в республику

Российские туристы возвращаются домой, вахтовики в Якутии – в ожидании рейсов, а режим полной самоизоляции в ближайшее время может быть поэтапно ослаблен. Ориентировочная дата – 12 мая. Об этом на неделе заявил Владимир Путин.
Сегодня в Уфу прибыл очередной рейс из Таиланда. На борту были жители нескольких регионов. Все они отправились из уфимского аэропорта на родину, а наши земляки – в обсерватор на две недели.
Будущих постояльцев обсерватора легко узнать по загару. Кто-то под тайским солнцем нежился всего месяц – отправились в отпуск, а кто-то уехал туда жить и работать еще в прошлом году. И возвращаться, если бы не пандемия, не собирались.
В уфимском аэропорту их встречают не родственники, а сотрудники Госкомтуризма и Роспотребнадзора. Рейс из Пхукета доставил в Россию 116 туристов. Перед посадкой в Уфе самолет уже приземлялся в Ростове-на-Дону, высадив около 20 пассажиров. Остальные прилетали в Башкортостан, но лишь 15 из них – наши земляки. Они отправятся в обсерватор в Юматово. За другими приехали автобусы из Удмуртии, Татарстана, Ульяновской, Оренбургской и Нижегородской областей. Еще часть туристов полетят до конечной точки рейса Екатеринбурга.
Наина Нуриева, жительница г. Екатеринбург
Застрявшие жители Башкортостана есть и в России. 1800 вахтовиков в разгар пандемии находятся в Якутии, на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Радий Хабиров поручил организовать их проезд и подготовить места для двухнедельной самоизоляции. С большой долей вероятности среди рабочих есть носители инфекции COVID-19, на месторождении зафиксировано вспышка заболевания. Сразу по прибытии у всех будут взяты анализы для лабораторных исследований на коронавирус. С просьбой организовать переезд рабочих к региональным властям обратился генеральный директор компании «СтройТрансНефтеГаз».
Радий Хабиров также поручил усилить контроль за распространением новой коронавирусной инфекции в больницах. За соблюдением норм противоэпидемиологической безопасности в социальных учреждениях персональная ответственность лежит на главах администраций городов и районов. Так, в Кумертау удалось вовремя выявить инфицированного коронавирусом и не допустить очередной вспышки заражения.
С 4 мая в Башкортостане вводится масочный режим. Средства индивидуальной защиты должны носить все люди в общественных местах. Руководитель республики также попросил жителей отложить посещение кладбищ, День поминовения, которым установлено 2 мая, перенесен на более благоприятное время. А доехать до садов и огородов можно без ограничений. Вместо прежних 90 минут на дорогу теперь дается 3 часа.
А Владимир Путин поручил правительству и Роспотребнадзору подготовить процедуру выхода из режима самоизоляции. Дата назначена на 12 мая. Отмена будет проходит поэтапно. Президент подчеркнул, что все зависит от текущей эпидемиологической ситуации в регионах. Между тем, 6, 7 и 8 мая остаются нерабочими днями с сохранением зарплаты. Важно по-прежнему продолжать строго соблюдать режим самоизоляции по всей стране, заявил глава государства.
Путин дал поручение правительству провести совместную работу с регионами по подготовке общенационального плана действий по восстановлению занятости, доходов людей и роста экономики. Также должен быть разработан новый пакет мер поддержки бизнеса. Президент подчеркнул, что министры и губернаторы несут персональную ответственность за реализацию этих мер. Несмотря на то, что уже названа дата, когда возможно будут введены послабления. Всё это будет зависеть от того, как пересидят ли россияне дома майские праздники.