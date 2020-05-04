В Башкирии к 75-летию Победы расписали еще несколько домов

На 10 часов в день ты остаешься один на один с собой, со своими мыслями, идеями и самокритикой. Паблик-арт - публично-доступное искусство, именно по этой причине художник несет большую социальную ответственность. Ответственность и самоотдача - одно из наследий нашего поколения, которое досталось нам от предков, наследие Дня Победы.

Меморандум 2020