В Башкирии к 75-летию Победы расписали еще несколько домов

В Башкирии к 75-летию Великой Победы расписали еще несколько домов. Теперь в Нефтекамске. Работа художников еще не завершена, а результаты уже впечатляют.

В Госкомитете РБ по жилищному и строительному надзору рассказали, что Нефтекамск отмечает Год эстетики фестивалем уличного искусства «ArtNeft.FEST». Этот проект финансируется из республиканского бюджета. Также он поддерживается министерством культуры Башкирии и Арт-посольством Супернова.

Первый этап фестиваля «Меморандум» продлится до 9 мая. Лучшие работы конкурса художников, посвященного 75-летию Великой Победы, в качестве мурали (разновидность монументального искусства, живопись на архитектурных сооружениях и других стационарных основаниях) украсят городские стены домов, школ и центра культуры. Это центральные улицы Нефтекамска, соединяющие главные пешеходные маршруты.

Пресс-служба Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору

А тем временем, художники уже публикуют фото. В группе «Меморандума» ВКонтакте показали кадры, сделанные на третий день работы. Отмечено, что художники проводят возле стен домов по 10 часов в день.

На 10 часов в день ты остаешься один на один с собой, со своими мыслями, идеями и самокритикой. Паблик-арт - публично-доступное искусство, именно по этой причине художник несет большую социальную ответственность. Ответственность и самоотдача - одно из наследий нашего поколения, которое досталось нам от предков, наследие Дня Победы.

Меморандум 2020

Фото: Меморандум 2020