В Башкирии к 75-летию Победы расписали еще несколько домов
В Башкирии к 75-летию Великой Победы расписали еще несколько
домов. Теперь в Нефтекамске. Работа художников еще не завершена, а результаты
уже впечатляют.
В Госкомитете РБ по жилищному и строительному надзору рассказали,
что Нефтекамск отмечает Год эстетики фестивалем уличного искусства
«ArtNeft.FEST». Этот проект финансируется из республиканского бюджета. Также он
поддерживается министерством культуры Башкирии и Арт-посольством Супернова.
Первый этап фестиваля «Меморандум» продлится до 9 мая. Лучшие
работы конкурса художников, посвященного 75-летию Великой Победы, в качестве
мурали (разновидность монументального искусства, живопись на архитектурных
сооружениях и других стационарных основаниях) украсят городские стены домов,
школ и центра культуры. Это центральные улицы Нефтекамска, соединяющие главные
пешеходные маршруты.
Пресс-служба Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору
А тем временем, художники уже публикуют фото. В группе «Меморандума»
ВКонтакте показали кадры, сделанные на третий день работы. Отмечено, что
художники проводят возле стен домов по 10 часов в день.
На 10 часов в день ты остаешься один
на один с собой, со своими мыслями, идеями и самокритикой. Паблик-арт -
публично-доступное искусство, именно по этой причине художник несет большую
социальную ответственность. Ответственность и самоотдача - одно из
наследий нашего поколения, которое досталось нам от предков, наследие Дня
Победы.