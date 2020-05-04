В Башкирии ветеран войны отметил 101-летие

Оставил позади целое столетие. Жителю республики Низамутдину Вахитову исполнился 101 год. Он один из пяти ветеранов Великой Отечественной войны в Гафурийском районе.
Боец сражался в войсках 1-го Белорусского фронта. На танке Т-34 он прошел всю войну, но получил ранение в руку и встретил победу в госпитале. Вместе с супругой они вырастили и воспитали пятерых детей.
В мирное время Низамутдин Вахитов работал в совхозе комбайнером, трактористом, среди сельчан его знали как хорошего печника. А последние 20 лет Низамутдин Вахитов был имамом в родной деревне. Ветеран хорошо себя чувствует, поэтому лично принимает поздравления и фотографируется, правда, пока соблюдая дистанцию.