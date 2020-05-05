В Башкирии из обсерватора вышли еще 50 человек, прибывших из-за рубежа

В Башкирии еще 50 туристов, прибывших из-за рубежа, выпущены из обсерватора. Две недели они находились на карантине в обсерваторе «Радуга» города Уфы. Для жителей республики был организован трансфер до населенного пункта.
Во время двухнедельного карантина для туристов было организовано горячее питание. Также всех прибывших снабдили санитарно-гигиеническими принадлежностями, медикаментами. Каждый день проходил замер температуры, опрос по самочувствию.
Напомним, на днях обсерватор «Родник здоровья» покинули 68 жителей Башкирии. У каждого из прибывших точно так же дважды брали анализ на коронавирус. Все результаты оказались отрицательными.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС