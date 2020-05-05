Пик половодья в Башкирии пройден

В Башкирии пройден пик половодья пройден. Об этом рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям. Уровни воды на всех степных и горных реках пройден, уровни идут на спад.

Сообщается, что прохождение максимальной воды в этом году наступило позже ожидаемых сроков. Это связывают с выпадением осадков на территории республики. Из-за них в период с 1 по 5 мая река Сим в районе п. Глуховский повторно вышла из берегов.

Дема прошла максимальный уровень до 2 мая. Подтопления домов, придомовых территорий и участков дорог от реки Дема не зафиксировано. Сейчас отмечается спад воды примерно на 7 см в сутки.

Прохождение пиков половодья в верховье и среднем течении реки Белая отмечалось в этом году 2 - 3 мая. Максимальные значения уровней были близкие к среднемноголетним, однако наступили на 4-5 дней позже нормы. Прохождение пиков половодья в среднем течении реки Белая завершено. Госкомитет РБ по ЧС

Уровень Белой возле Уфы начал падать, но территории города все еще остаются подтопленными 4 жилых дома, 100 придомовых территорий и 8 участков дорог. В Госкомитете отметили, что резких спадов воды ожидать не стоит. Все дело в высокой водности рек и режимах работы Павловского водохранилища.