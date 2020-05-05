В Башкирию из Анталии прибывают жители республики и России

В Башкирию 5 мая прибывает рейс Анталья-Ростов-на-Дону-Уфа-Москва (Шереметьево). На борту самолета 22 местных жителя, а вместе с ними еще и жители Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Челябинской, Оренбургской, Свердловской, Нижегородской, Амурской, Кемеровской областей, Красноярского и Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа. Большинство из них будут отправлены по своим субъектам.

Часть прибывших жителей других регионов страны все-таки останется в Башкирии. Дело в том, что их регионы находятся на значительном удалении от нашей республики. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

Данные граждане вместе с нашими земляками разместятся в обсерваторе, организованном на базе санатория «Юматово» (Уфимский район), где в течение 14 дней они будут в комфортных условиях находиться под наблюдением врачей. Данная мера является очень эффективной в вопросе недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории нашей республики и Российской Федерации в целом. Госкомитет РБ по ЧС

Напомним, что на днях в Башкирии более 100 человек завершили двухнедельный карантин в обсерваторах, расположенных на базе санаториев. Среди прошедших карантин – пассажиры следующих рейсов: Бангкок – Казань – Уфа, прибывшего 17 апреля, Анталия – Казань, прибывшего 21 апреля и Гоа – Казань, прибывшего 22 апреля. Также сегодня в Екатеринбург выехал микроавтобус за 13 жителями республики, вернувшимися из Душанбе.