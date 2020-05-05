В Башкирии волонтеры доставили продукты в отрезанную паводком деревню

В деревню, потерявшую из-за паводка транспортную связь, доставили продуктовые наборы. Гуманитарную помощь в виде муки, сахара и других продуктов собрала компания МЕТРО. Доставили ее волонтеры Общероссийского народного фронта.
Сейчас в селе Пятилетка Иглинского района проживают 46 семей. Из-за повышения уровня воды в реке Сим доставка товаров стала возможной только на моторной лодке.
Раздавая пакеты с продуктами, волонтеры не забывают о мерах предосторожности. Добровольцы раздают сухпайки в масках и перчатках, соблюдая социальную дистанцию. Население деревни Пятилетка состоит, в основном, из пожилых людей. Пенсионеры выразили благодарность волонтерам.