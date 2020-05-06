Врач: заразиться коронавирусом можно и дома

Риск подхватить коронавирус существует и дома. Заразиться им можно через еду или воду. Об этом рассказал вирусолог Анатолий Альштейн.
Лучше использоваться кипячёную воду, овощи и фрукты мыть, и проводить термическую обработку продуктов. Все эти меры предосторожности защищают от кишечных инфекций. Дело в том, что если заразиться коронавирусом дома, он будет развиваться по типу кишечной инфекции, сказал врач.
Однако не стоит сильно переживать по этому поводу, потому что такой способ заражения считается низким. Помимо этого не стоит забывать о самых главных правилах поведения на улице: носить маски, перчатки, избегать телесных контактов с людьми, соблюдать дистанцию. Врач также рекомендует не забывать протирать поверхности предметов, на которых могут находиться вирусы.