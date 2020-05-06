Врач: заразиться коронавирусом можно и дома

Риск подхватить коронавирус существует и дома. Заразиться им можно через еду или воду. Об этом рассказал вирусолог Анатолий Альштейн.

Лучше использоваться кипячёную воду, овощи и фрукты мыть, и проводить термическую обработку продуктов. Все эти меры предосторожности защищают от кишечных инфекций. Дело в том, что если заразиться коронавирусом дома, он будет развиваться по типу кишечной инфекции, сказал врач.