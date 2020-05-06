В России нашли способ платить деньги потерявшим работу жителям

Из-за пандемии коронавируса много жителей России потеряли работу. Член Госдумы Айрат Фаррахов предложил ввести общественные работы для таких предприятий. Такой способ использовался во время кризиса 2008 года.

Журналисты задали вопрос члену Госдумы Айрату Фаррахову, как работодатели должны платить деньги сотрудникам, если работа стоит. Фаррахов предложил ввести практику общественных работ для предприятий, которые остановили работу из-за пандемии. По его мнению, общественные работы помогут сохранить заработок людей.