Министр культуры России заразилась COVID-19

У министра культуры России Ольги Любимовой обнаружен коронавирус. Теперь она продолжает работать удалённо. Об этом сообщила пресс-секретарь министра.

Ольга Любимова, глава Министерства культуры, заразилась коронавирусом. Результаты на тест оказались положительными. Сейчас министр работает из дома, участвует в переговорах и встречах в режиме онлайн. Болезнь у Любимовой протекает в лёгкой форме, поэтому в госпитализации нет необходимости, сообщила пресс-секретарь министра.