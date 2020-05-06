Министр культуры России заразилась COVID-19

У министра культуры России Ольги Любимовой обнаружен коронавирус. Теперь она продолжает работать удалённо. Об этом сообщила пресс-секретарь министра.
Ольга Любимова, глава Министерства культуры, заразилась коронавирусом. Результаты на тест оказались положительными. Сейчас министр работает из дома, участвует в переговорах и встречах в режиме онлайн. Болезнь у Любимовой протекает в лёгкой форме, поэтому в госпитализации нет необходимости, сообщила пресс-секретарь министра.
На прошлой неделе COVID-19 был обнаружен и у премьер-министра Михаила Мишустина и у министра строительства Владимира Якушева. На сегодняшний день Россия обогнала Германию и переместилась на пятое место в рейтинге стран с количеством больных. Всего в России официально зафиксировано 165 929 случаев заражения.