В Башкирии могут закрыть все «наливайки» в жилых домах

Правительство Башкирии вводит новые ограничения продажи алкоголя. Совсем недавно регионам дали право самостоятельно регулировать работу общепитов, которые расположены в многоквартирных домах. Об этом сообщил вице-спикер Курултая Рустам Ишмухаметов.
В Башкирии существует проблема так называемых «наливаек» — магазинов, которые продают алкогольную продукцию после комендантского часа путём имитации услуг общепита. В таких заведениях стоят пара стульев и барных стоек, именно поэтому они не считаются магазинами с нарушениями. Новый законопроект подразумевает или полное закрытие таких «наливаек», или выдвижение строгих требований к ним.
Небольшие магазины, реализующие алкоголь в ночное время, доставляют много проблем жильцам домов, в которых они расположены. Помимо пренебрежения санитарными нормами, в таких заведениях часто шумно из-за большого количества людей. Проблему «наливаек» должны решить после рассмотрения законопроекта в мае-июне.
Фото: Интернет.