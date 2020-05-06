В Башкирии могут закрыть все «наливайки» в жилых домах

Правительство Башкирии вводит новые ограничения продажи алкоголя. Совсем недавно регионам дали право самостоятельно регулировать работу общепитов, которые расположены в многоквартирных домах. Об этом сообщил вице-спикер Курултая Рустам Ишмухаметов.

В Башкирии существует проблема так называемых «наливаек» — магазинов, которые продают алкогольную продукцию после комендантского часа путём имитации услуг общепита. В таких заведениях стоят пара стульев и барных стоек, именно поэтому они не считаются магазинами с нарушениями. Новый законопроект подразумевает или полное закрытие таких «наливаек», или выдвижение строгих требований к ним. 

Теперь можно полностью запретить продажу алкоголя в заведениях общепита в жилых зонах, а можно установить довольно жёсткие требования, чтобы право продавать алкоголь в таких местах сохранили только полноценные кафе и рестораны. Путь, который будет избран в нашей республике, ещё предстоит уточнить. Но как в первом, так и во втором случае многочисленные рюмочные и бары на первых этажах жилых домов, в подвалах, ларьках должны уйти в прошлое. Мы с коллегами уже работаем над законопроектом, который развивает эту новацию федерального законодательства в республиканском. В мае-июне планируем рассмотреть его на пленарном заседании.

Рустам Ишмухаметов,  вице-спикер Курултая

Небольшие магазины, реализующие алкоголь в ночное время, доставляют много проблем жильцам домов, в которых они расположены. Помимо пренебрежения санитарными нормами, в таких заведениях часто шумно из-за большого количества людей. Проблему «наливаек» должны решить после рассмотрения законопроекта в мае-июне.

Фото: Интернет. 