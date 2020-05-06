В Башкирии могут закрыть все «наливайки» в жилых домах

Теперь можно полностью запретить продажу алкоголя в заведениях общепита в жилых зонах, а можно установить довольно жёсткие требования, чтобы право продавать алкоголь в таких местах сохранили только полноценные кафе и рестораны. Путь, который будет избран в нашей республике, ещё предстоит уточнить. Но как в первом, так и во втором случае многочисленные рюмочные и бары на первых этажах жилых домов, в подвалах, ларьках должны уйти в прошлое. Мы с коллегами уже работаем над законопроектом, который развивает эту новацию федерального законодательства в республиканском. В мае-июне планируем рассмотреть его на пленарном заседании.

Рустам Ишмухаметов, вице-спикер Курултая