Глава Минздрава: Мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин

Сейчас в РФ продолжается пандемия COVID-19. Оказалось, что мужчины переносят коронавирус хуже женщин. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Тяжелые формы течения (коронавируса), мы сегодня уже видим, встречаются чаще у пациентов старше 60 лет, у пациентов, страдающих артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ожирением. Мы видим, что мужчины болеют тяжелее, чем женщины. Михаил Мурашко, глава Минздрава

Ранее испанский нейробиолог Диего Редолар рассказал о том, что почти во всех странах мужчины чаще женщин становятся жертвами коронавирусной инфекции. Возможно, что одним из главных факторов является курение.