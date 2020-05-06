Глава Минздрава: Мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин

Сейчас в РФ продолжается пандемия COVID-19. Оказалось, что мужчины переносят коронавирус хуже женщин. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Ранее испанский нейробиолог Диего Редолар рассказал о том, что почти во всех странах мужчины чаще женщин становятся жертвами коронавирусной инфекции. Возможно, что одним из главных факторов является курение.
По состоянию на прошлую неделю, осложнения и летальные исходы у мужчин в мире наблюдаются примерно в 2,5 раза больше. Данное соотношение от возраста не зависит.