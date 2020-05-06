В Башкирии бабушка останется без доплат ко Дню Победы из-за ошибки в паспорте

В Стерлитамаке труженица тыла не может добиться причитающихся ей выплат: она, вроде бы, имеет статус, а вроде бы, и нет. В паспорте пенсионерки допустили ошибку, перепутав одну букву. Теперь все медали принадлежат уже не ей.
Для неё медали теперь как доказательства – трудилась, старалась из-за всех сил, ковала победу в тылу еще ребенком. И вот, вроде бы, и награды, и письма от Президента накануне 9 мая приходят каждый год, а официально статуса труженика тыла, выходит, и нет. Как тяжело приходилось ей, 12-летней девчонке, помнит, словно это было вчера. Когда началась война, отца сразу забрали на фронт. Фаиме Маняковой приходилось помогать маме с младшими детьми – помимо нее было еще 5 братьев, а потом бежать в колхоз.
И события подлинны, и их героиня, которая всё не может понять, как 4 года тяжелой жизни вычеркнули из её биографии. Выплаты, которые ей полагаются, она получить не может. А всё из-за ошибки еще 30-летней давности, которую допустили в паспортном столе. Данные в наградном удостоверении за самоотверженный труд и в паспорте расходятся. Приходится доказывать, что медаль принадлежит именно ей.
Привезти паспорт и удостоверение в порядок пытались еще 2013 году, но вскоре решили отложить. Заново биться и собирать документы начали в конце прошлого года. Сейчас всем занимаются дети пенсионерки. Обращались в центр социальной поддержки населения. Там сказали: идите в суд. Помогли даже составить иск. Заседание прошло. Но решения на руки так и не получили. Обещали отправить по почте.
И таких не значащихся в списках хватает, говорят в центре социальной поддержки населения. Ошибки в именах, фамилиях и отчествах раньше допускали часто. И тут уж всем приходится через суд доказывать, что удостоверения, подтверждающие, что они работали в военные годы, принадлежит именно им.
Но положенных труженикам тыла выплат 50 тысяч рублей в честь юбилея Дня Победы Фаима Манякова уже получить не сможет. В Министерстве труда и социальной защиты населения нам объяснили, что они уже были произведены в апреле.
Военные годы закалили, говорит Фаима Хабибназаровна, сдаваться не привыкла. С детства приученная к труду, она и сейчас не может сидеть без дела. 91 год – это лишь цифра в паспорте, от них она зависит даже меньше, чем от поставленной кем-то ошибочно буквы.