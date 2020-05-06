В Башкирии бабушка останется без доплат ко Дню Победы из-за ошибки в паспорте

В Стерлитамаке труженица тыла не может добиться причитающихся ей выплат: она, вроде бы, имеет статус, а вроде бы, и нет. В паспорте пенсионерки допустили ошибку, перепутав одну букву. Теперь все медали принадлежат уже не ей.

Для неё медали теперь как доказательства – трудилась, старалась из-за всех сил, ковала победу в тылу еще ребенком. И вот, вроде бы, и награды, и письма от Президента накануне 9 мая приходят каждый год, а официально статуса труженика тыла, выходит, и нет. Как тяжело приходилось ей, 12-летней девчонке, помнит, словно это было вчера. Когда началась война, отца сразу забрали на фронт. Фаиме Маняковой приходилось помогать маме с младшими детьми – помимо нее было еще 5 братьев, а потом бежать в колхоз.

Гектар свеклы дали, там работать, полоть надо. На часы не смотрели, скорее бы гектар закончить. Все так работали. Уставали, голодные, траву поедим и снова работать. Мешками траву ели. Сейчас попробуй заставь кого голодным работать – не будут. Файма Манякова

И события подлинны, и их героиня, которая всё не может понять, как 4 года тяжелой жизни вычеркнули из её биографии. Выплаты, которые ей полагаются, она получить не может. А всё из-за ошибки еще 30-летней давности, которую допустили в паспортном столе. Данные в наградном удостоверении за самоотверженный труд и в паспорте расходятся. Приходится доказывать, что медаль принадлежит именно ей.

В удостоверении отчество Хабибназаровна, а в паспорте – Хабибназяровна. Не столько важно это пособие. Она же с ровесницами общается. Одной принесли, другой. И видно, что она в списках не значится. Разифа Уразбахтина, дочь Файмы Маняковой

Привезти паспорт и удостоверение в порядок пытались еще 2013 году, но вскоре решили отложить. Заново биться и собирать документы начали в конце прошлого года. Сейчас всем занимаются дети пенсионерки. Обращались в центр социальной поддержки населения. Там сказали: идите в суд. Помогли даже составить иск. Заседание прошло. Но решения на руки так и не получили. Обещали отправить по почте.

И таких не значащихся в списках хватает, говорят в центре социальной поддержки населения. Ошибки в именах, фамилиях и отчествах раньше допускали часто. И тут уж всем приходится через суд доказывать, что удостоверения, подтверждающие, что они работали в военные годы, принадлежит именно им.

Но положенных труженикам тыла выплат 50 тысяч рублей в честь юбилея Дня Победы Фаима Манякова уже получить не сможет. В Министерстве труда и социальной защиты населения нам объяснили, что они уже были произведены в апреле.