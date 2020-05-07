«Мы повлиять не можем»: врач рассказал о главной опасности коронавируса

Против коронавируса нет действующего лечения. Это является самой главной опасностью этой болезни. Об этом рассказал врач-кардиолог Антон Родинов.

Я же кардиолог в мирной жизни, практически каждому больному я могу реально продлить жизнь. А тут мы столкнулись с заболеванием, на течение которого практически невозможно повлиять Антон Родионов, врач-кардиолог

Врач указал на низкую эффективность рекомендуемых противовирусных лекарств и антибиотиков. На особенности течения болезни влияют несколько факторов. К ним относится количество вирусов, которых подцепил человек, иммунный ответ организма, и генетика пациента. На второй и третий фактор, к сожалению, врачи никак не могут повлиять. Всё зависит от особенностей организма больного.

На второй и третий факторы, иммунную систему и генетические особенности, мы повлиять не можем Антон Родионов, врач-кардиолог