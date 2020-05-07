«Мы повлиять не можем»: врач рассказал о главной опасности коронавируса

Против коронавируса нет действующего лечения. Это является самой главной опасностью этой болезни. Об этом рассказал врач-кардиолог Антон Родинов.
Врач указал на низкую эффективность рекомендуемых противовирусных лекарств и антибиотиков. На особенности течения болезни влияют несколько факторов. К ним относится количество вирусов, которых подцепил человек, иммунный ответ организма, и генетика пациента. На второй и третий фактор, к сожалению, врачи никак не могут повлиять. Всё зависит от особенностей организма больного.
Такие меры профилактики, как маска и перчатки, могут помочь человеку уменьшить вирусную нагрузку. По последним данным в мире уже более трёх миллионов человек заражены коронавирусом. Россия находится на пятом месте по количеству больных.