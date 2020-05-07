Депутат Госдумы от Башкирии рассказал, на что тратит свою зарплату

Алексей Изотов, депутат Госдумы от Башкирии, рассказал, на что тратит свою московскую зарплату. По его словам, заработок слуг народа для многих - не секрет. Однако каждый месяц определенный процент он старается отдавать на благотворительность.
В прямом эфире на портале cityopen.ru Алексей Изотов, бывший мэр Стерлитамака, а ныне - депутат Госдумы от Башкирии, рассказал о своем заработке в российском парламенте. В частности, подписчики инстаграм-аккаунта издания спросили у бывшего градоначальника, получает ли он “молоко за вредность”. Изотов отметил, что отгулов или надбавок у депутатов за переработки нет.
Также депутат рассказал, что определенный процент заработанных денег старается отдавать на благотворительность. Кроме этого Изотов посетовал, что у депутатов слишком долгий отпуск. Лично он так долго отдыхать не привык.
Изотов заметил, что зарплату депутатов за май скорее всего переведут в благотворительный фонд, который поможет пострадавшим от пандемии коронавируса.
Кстати, по данным официального сайта Государственной Думы, средняя зарплата депутата парламента составляет почти 400 тысяч рублей до уплаты подоходного налога. Если посчитать сумму “на руки”, выйдет чуть меньше - 347 тысяч. Что касается самого Изотова, по декларации от 2018 года депутат за год заработал 6,3 млн. рублей.