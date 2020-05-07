Депутат Госдумы от Башкирии рассказал, на что тратит свою зарплату

Нет, у нас нет отгулов за переработки. У нас хороший отпуск - 45 дней. Но я не могу столько отдыхать. Сколько себя помню, даже когда на заводе работал: обычно максимум выходило дней 10-14. Что касается размера моей зарплаты, это не секрет. Но свои десять процентов я отдаю на благотворительные нужды. Есть у нас конечно и богатые депутаты, у которых свой бизнес, есть такие, да. Есть те, которые не отдают ни копейки.

Алексей Изотов, депутат Госдумы