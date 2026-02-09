«Далеко от фронта»: боец СВО из Башкирии рассказал о службе операторов БПЛА

Служба оператора БПЛА в зоне СВО окружена множеством слухов. Чтобы отделить мифы от реальности, журналисты ГорОбзор.ру поговорили с уроженцем Уфы, участником специальной военной операции Максимом с позывным «Белка».
Вопреки расхожим представлениям, работа «дронщика» часто не связана с пребыванием на самой линии соприкосновения.
По словам его сослуживцев, пункты управления могут находиться в глубоком тылу – в адаптированных ангарах или даже зданиях с климат-контролем, что критически важно для сохранения дорогостоящей электроники.
Как отметил Максим, их подразделение знает о практике найма операторов на испытательный срок. Успешно прошедшие его получают шанс на улучшенные условия и главную для многих гарантию – отсутствие риска быть переведенными обратно в «окопную пехоту».
Отдельная и самая обсуждаемая тема – система премирования. Если в артиллерии, по словам «Белки», выплаты часто привязаны к общим результатам части, то среди операторов БПЛА, по слухам, может действовать прозрачная «сетка» вознаграждений за каждую подтвержденную цель, будь то сбитый вражеский дрон или уничтоженная единица техники.
Как отмечает военнослужащий, без «глаз» с воздуха эффективность артиллерии резко падает. Поэтому, несмотря на все мифы, интерес к этой военной специальности среди контрактников, заканчивающих службу в других родах войск, только растет.
