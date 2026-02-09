«Далеко от фронта»: боец СВО из Башкирии рассказал о службе операторов БПЛА

Служба оператора БПЛА в зоне СВО окружена множеством слухов. Чтобы отделить мифы от реальности, журналисты ГорОбзор.ру поговорили с уроженцем Уфы, участником специальной военной операции Максимом с позывным «Белка».

Хоть мы их [операторов дронов] и в глаза не видели в нашем отряде, а спасибо им говорим каждый день. позывной «Белка»

Вопреки расхожим представлениям, работа «дронщика» часто не связана с пребыванием на самой линии соприкосновения.

По словам его сослуживцев, пункты управления могут находиться в глубоком тылу – в адаптированных ангарах или даже зданиях с климат-контролем, что критически важно для сохранения дорогостоящей электроники.

Как отметил Максим, их подразделение знает о практике найма операторов на испытательный срок. Успешно прошедшие его получают шанс на улучшенные условия и главную для многих гарантию – отсутствие риска быть переведенными обратно в «окопную пехоту».

У нас вот по-другому. Сегодня ты наводчик, а завтра тебя в стрелки могут перекинуть. А у них, выходит, все строго по бумажке. позывной «Белка»

Отдельная и самая обсуждаемая тема – система премирования. Если в артиллерии, по словам «Белки», выплаты часто привязаны к общим результатам части, то среди операторов БПЛА, по слухам, может действовать прозрачная «сетка» вознаграждений за каждую подтвержденную цель, будь то сбитый вражеский дрон или уничтоженная единица техники.

Цифры в разговорах называют большие, хотя сами бойцы предпочитают не афишировать детали. Служба, конечно, другая. Не для каждого. Там не побежишь с автоматом, это монотонная работа за экраном, огромное напряжение глаз и мозга. Скажем так, знакомый знакомого рассказал, что в одной части парень-оператор сбил за месяц десятки дронов и его, вроде как, даже к награде приставили. позывной «Белка»

Как отмечает военнослужащий, без «глаз» с воздуха эффективность артиллерии резко падает. Поэтому, несмотря на все мифы, интерес к этой военной специальности среди контрактников, заканчивающих службу в других родах войск, только растет.

И, честно скажу, некоторые из наших парней уже поглядывают в ту сторону – как контракт заканчивается, может, и попробовать стоит. позывной «Белка»

Напомним, сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию о ключевых преимуществах службы оператором БПЛА.