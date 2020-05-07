В Белорецке студенты-медики присоединились к акции «Мы вместе»

В Белорецке студенты медицинского колледжа присоединились к акции #МыВместе. Они подготовили и доставили горячие обеды врачам и медсестрам инфекционной больницы.
Сейчас в ковидном госпитале, который был развернут в Белорецкой инфекционной больнице, трудятся и одновременно живут почти 20 медиков. Среди них и руководитель Белорецкого медколледжа Азат Хамматов. Его поддерживают как и преподаватели, так и студенты образовательного учреждения.
На сегодня в Башкирии зафиксированы еще 83 случая заражения COVID-19. Количество инфицированных в республике составляет 1243 человека. Всего в России 177 160 заболевших.