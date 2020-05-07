В Белорецке студенты-медики присоединились к акции «Мы вместе»

В Белорецке студенты медицинского колледжа присоединились к акции # МыВместе . Они подготовили и доставили горячие обеды врачам и медсестрам инфекционной больницы.

Сейчас в ковидном госпитале, который был развернут в Белорецкой инфекционной больнице, трудятся и одновременно живут почти 20 медиков. Среди них и руководитель Белорецкого медколледжа Азат Хамматов. Его поддерживают как и преподаватели, так и студенты образовательного учреждения.