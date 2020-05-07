В Роспотребнадзоре рассказали об особенности пика COVID-19 в России

Ярко выраженного пика коронавируса в России может и не быть. На эпидемиологическую ситуацию повлияли принятые государством меры. Об этом рассказал представитель Роспотребнадзора Василий Акимкин.
На коронавирусную ситуацию в России существенно повлияли ограничительные меры. Поэтому пика заболеваемости в стране может и не быть. Он будет достаточно сглаженным, не таким ярким, как в других странах. Этот период Россия может пройти почти незаметно.
Пример результата ограничительных мер можно наблюдать в Москве. Если бы не строгие меры, уровень заболеваемости был бы гораздо выше. На сегодняшний день в России зафиксировано более 177 тысяч заражённых. В мире эта цифра перевалила за три миллиона.