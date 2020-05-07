«Мы вместе»: как жители Уфы помогают друг другу во время самоизоляции

Крупы, масло и мясные консервы. Продукты первой необходимости  начали развозить волонтеры Общероссийского народного фронта многодетным семьям, пенсионерам и Ветеранам Великой Отечественной войны. В рамках проекта «Мы вместе» нуждающиеся жители Уфы смогут получить необходимые продукты.

 Контейнеры акции «Тележка добра» установлены в некоторых магазинах и торговых сетях. Покупатели могут положить туда продукты.

Будем помогать людям, которые просто оказались в трудной жизненной ситуации. У нас сейчас уже работает порядка 80 магазинов, которые оборудованы тележками добра. Осуществляем эту акцию совместно с партнерскими организациями,  в том числе с Федерацией профсоюзов республики.

Виталий Брыкин, глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта

Напомним, чтобы участвовать в акции и помочь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, достаточно купить продукт  длительного срока хранения и оставить в специальной тележке с надписью «Мы вместе». Сегодня эти продуктовые наборы получили три многодетной семьи.

Спасибо большое, у нас многодетная семья и эта поддержка даже очень кстати в наши непростые времена.

Гузель Минибаева