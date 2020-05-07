«Мы вместе»: как жители Уфы помогают друг другу во время самоизоляции

Будем помогать людям, которые просто оказались в трудной жизненной ситуации. У нас сейчас уже работает порядка 80 магазинов, которые оборудованы тележками добра. Осуществляем эту акцию совместно с партнерскими организациями, в том числе с Федерацией профсоюзов республики.

Виталий Брыкин, глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта