«Мы вместе»: как жители Уфы помогают друг другу во время самоизоляции

Крупы, масло и мясные консервы. Продукты первой необходимости начали развозить волонтеры Общероссийского народного фронта многодетным семьям, пенсионерам и Ветеранам Великой Отечественной войны. В рамках проекта «Мы вместе» нуждающиеся жители Уфы смогут получить необходимые продукты.
Контейнеры акции «Тележка добра» установлены в некоторых магазинах и торговых сетях. Покупатели могут положить туда продукты.
Напомним, чтобы участвовать в акции и помочь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, достаточно купить продукт длительного срока хранения и оставить в специальной тележке с надписью «Мы вместе». Сегодня эти продуктовые наборы получили три многодетной семьи.