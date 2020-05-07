От «Игры престолов» до Парада Победы: какая техника будет снимать праздник в Уфе

Передачу «Золотой Звезды» Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова покажут в прямом эфире на телеканале БСТ. На земле военизированную колонну будет снимать авторобот Russian Arm, который 2 года назад одним из первых въехал на открывшийся Крымский мост. С неба трансляцию проведут операторы на вертолёте.

Члены этой съёмочной команды – универсальные бойцы. За рулём – профессиональный каскадёр. Вторым рядом сядут оператор, ассистент и режиссёр. Сзади ещё человек, который управляет самим съёмочным краном.

Вся система названа Russian Arm, в переводе просто «русская рука». Она способна ухватить картинку, вытянувшись на расстояние до 8 метров. Техника позволяет снимать быстродвижущиеся предметы. Например, рекламу автомобилей или сцены фильмов. Подобная система использовалась на съёмках сериала «Игры престолов». А конкретно эта машина побывала 2 года назад на открытии Крымского моста.

Это редкие моменты, когда снимает инаугурацию Президента, открытие Крымского моста. Мы снимаем не экшн какой-то в кино, а просто сопровождение колонны. Игорь Победитес, механик Russian Arm

Часть съёмочной команды 9 мая поднимется в небо. На вертолёте уже не краны, камеру решено установить на шасси. Несмотря на то, что есть стабилизаторы, площадка монтируется так, чтобы минимизировать тряску в полёте. За штурвалом – опытный пилот.

Вертолёт AS355 рассчитан максимум на 6 человек. Но здесь дополнительная нагрузка в виде системы для съёмок, она весит порядка 100 кг. Поэтому в кабине помимо пилота разместятся ещё 3 человека. Это оператор и видеоинженеры. Они обеспечат качественную картинку. В прямом эфире на высоте до 1000 метров. 9 мая вертолёт отправится из аэропорта. Он сопроводит с неба «Золотую Звезду» Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова. В Уфу на вечное хранение медаль доставят из Москвы. Военизированная колонна проедет по центральным улицам города и вернётся на Советскую площадь, торжественно «Золотую Звезду» Шаймуратова передадут в Национальный музей.

Камера управляется дистанционно с помощью джойстиков. Работает по 3 осям. 4-я для стабилизации. Тряска вертолёта убирается с помощью механических и электронных стабилизаторов. Всё. Остальное – творчество. Валентин Сидорук, оператор