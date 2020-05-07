«Золотую Звезду» генерала Шаймуратова в Уфе будут сопровождать чемпионы-мотогонщики

Дело великого шаймуратовца живет в нынешних кадыровцах. «Золотую Звезду», присвоенную легендарному генералу, на Параде Победы будут сопровождать чемпионы мира и Европы по мотогонкам центра Габдрахмана Кадырова. Они же продолжатели дела сослуживца Минигали Шаймуратова – Азгара Ахмадеева.

«Золотую Звезду» Героя России генерала Шаймуратова на Параде Победы выпала честь сопровождать колоне мотоциклистов. Пока на репетиционной точке 2 экипажа. И нет, это не реконструкторы из военно-патриотических клубов, а те, кто сейчас продолжает дело всей жизни легендарного шаймуратовца Азгара Ахмадеева.

На онлайн-параде Победы по Уфе провезут «Золотую Звезду», которую присвоили генерал-майору Шаймуратову посмертно. Ее встретят в уфимском аэропорту и доставят в Национальный музей. Сопровождающие – мотоциклисты Центра технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова.

Вместе с Николаем Красниковым в составе кортежа проедут чемпионы мира и Европы по мотогонкам, те, кто возродил былую славу башкирского мотоспорта, у истоков которого стоят Азгар Ахмадеев. В 1943 году он воевал вместе с легендарным генералом, несколько месяцев был личным шофером заменившего Шаймуратова на посту командира дивизии генерала Белова, а последние полтора года войны прослужил заместителем командира 148-го артиллерийского полка по техчасти. А уже после Великой Отечественной Азгар Мухаметшинович возглавил мотоспорт в республике, сделав его визитной карточкой Башкортостана. Шаймуратовцу было присвоено звание заслуженного тренера России.

На рубеже веков чемпионскую эстафету принял спортивный клуб имени Габдрахмана Кадырова, созданный по решению руководства республики для возрождения былой славы башкирского мотоспорта.