В Уфе прошёл открытый турнир по гимнастике «Звёзды Башкортостана»

В Уфе прошёл открытый турнир по эстетической гимнастике «Звёзды Башкортостана». В центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой собрались гимнастки в возрасте от 4 до 16 лет. Всего на соревнования приехали около 120 команд из 11 регионов. Состязания проходили в два этапа: предварительный и финальный. Оценивали выступления по трём критериям: техническая, артистическая ценность, исполнение.