В Уфе прошёл открытый турнир по гимнастике «Звёзды Башкортостана»

В Уфе прошёл открытый турнир по эстетической гимнастике «Звёзды Башкортостана». В центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой собрались гимнастки в возрасте от 4 до 16 лет. Всего на соревнования приехали около 120 команд из 11 регионов. Состязания проходили в два этапа: предварительный и финальный. Оценивали выступления по трём критериям: техническая, артистическая ценность, исполнение.
Спортсменки показывали номера, которые состояли из элементов акробатики, художественной гимнастики и танца. Гимнастки из уфимского спортивного клуба «Сказка» усердно тренировались, ведь участие в этих соревнованиях – это отличная возможность проверить номера и подготовиться к всероссийским стартам.