Врач рассказал, как правильно носить маску весной

Весенние дожди тёплая погода вызывают затруднения в ношении масок. Ошибки и неправильное использование масок может стать опасным. Об этом рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik.

Вместе с весной пришли тёплая погода и сезонные дожди. Носить маску в таких условиях становится затруднительным и опасным, говорит врач. В мае, например, если вы выходите из дома, нужно обязательно брать с собой запасную медицинскую маску.

Если вы чихнули или маска намокла от дождя, её лучше сменить. Нет смысла продолжать ходить в такой маске и дышать собственными вирусами. А если на улице идёт дождь, маску на время можно снять, объяснил врач.

Намокшую маску можно высушить, а потом продолжить её использовать. Но тут важно знать, что не все маски можно сушить. Например, сушить одноразовую маску нет смысла, её лучше выкинуть. Самодельные маски из медицинской марли можно высушить и использовать дальше, но перед этим нужно их хорошо обработать. Марлевые маски нужно прогладить утюгом с паром, стирать их нежелательно.