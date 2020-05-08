«Это наши люди, и здесь мы лучше проведем лечение»: Радий Хабиров о вахтовиках из Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с вернувшимися из Чаяндинского нефтегазового месторождения в Якутии вахтовиками. Работники вернулись в республику на днях после того, как руководство компании «Стройтранснефтегаз» обратилось лично к Хабирову с просьбой принять 1800 жителей Башкирии на карантин. Ранее на месторождении была зафиксирована вспышка коронавируса. 

По прибытии вахтовиков распределили по обсерваторам Башкирии. В один из них глава региона приехал лично, чтобы пообщаться с работниками. Хабиров посетил  обсерватор в Абзелиловском районе, он создан на базе дома отдыха «Берёзки». В настоящее время здесь находятся около 400 вахтовиков.

Вахтовики размещаются в пяти корпусах, по два-три человека в комнате. В каждом номере есть всё необходимое для комфортного пребывания: отдельный санузел, душевая, мебель, телевизор, электрочайник.

«Мы продолжаем работу по вывозу наших жителей из Якутии. В ближайшее время вернутся те, у кого отрицательные тесты на коронавирус. Но нам пока не разрешают забрать тех, у кого подтверждён COVID-19. Но мы обязательно вытащим их сюда. Это наши люди, и здесь мы лучше проведём лечение»

Радий Хабиров, глава Башкирии

Напомним, вахтовиков встретили в аэропорту Магнитогорска, провели необходимые санитарные мероприятия, взяли тесты на коронавирус. Одного человека с признаками ОРВИ изолировали и направили в больницу. Позже COVID-19 подтвердился у двоих вахтовиков, которые немедленно были госпитализированы, как и проживавшие с ними четыре человека.