«Это наши люди, и здесь мы лучше проведем лечение»: Радий Хабиров о вахтовиках из Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с вернувшимися из Чаяндинского нефтегазового месторождения в Якутии вахтовиками. Работники вернулись в республику на днях после того, как руководство компании «Стройтранснефтегаз» обратилось лично к Хабирову с просьбой принять 1800 жителей Башкирии на карантин. Ранее на месторождении была зафиксирована вспышка коронавируса.
По прибытии вахтовиков распределили по обсерваторам Башкирии. В один из них глава региона приехал лично, чтобы пообщаться с работниками. Хабиров посетил обсерватор в Абзелиловском районе, он создан на базе дома отдыха «Берёзки». В настоящее время здесь находятся около 400 вахтовиков.
Вахтовики размещаются в пяти корпусах, по два-три человека в комнате. В каждом номере есть всё необходимое для комфортного пребывания: отдельный санузел, душевая, мебель, телевизор, электрочайник.
Напомним, вахтовиков встретили в аэропорту Магнитогорска, провели необходимые санитарные мероприятия, взяли тесты на коронавирус. Одного человека с признаками ОРВИ изолировали и направили в больницу. Позже COVID-19 подтвердился у двоих вахтовиков, которые немедленно были госпитализированы, как и проживавшие с ними четыре человека.