«Это наши люди, и здесь мы лучше проведем лечение»: Радий Хабиров о вахтовиках из Башкирии

«Мы продолжаем работу по вывозу наших жителей из Якутии. В ближайшее время вернутся те, у кого отрицательные тесты на коронавирус. Но нам пока не разрешают забрать тех, у кого подтверждён COVID-19. Но мы обязательно вытащим их сюда. Это наши люди, и здесь мы лучше проведём лечение»

Радий Хабиров, глава Башкирии