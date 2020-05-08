Вручение звезды Героя России генерала Шаймуратова в Уфе: прямой эфир

Всю церемонию телеканал БСТ будет транслировать в том числе с уникального кронштейна российского производства Hydra Arm. Это специальный операторский кран, который управляется дистанционно. Любители боевиков неоднократно видели его в действии, особенно в сценах с погонями. Во всем мире Hydra Arm - знак качества, признанный известными режиссерами и операторами.