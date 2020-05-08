Вручение звезды Героя России генерала Шаймуратова в Уфе: прямой эфир

В Уфе 9 мая пройдет церемония торжественного вручения звезды Героя России генерала Шаймуратова. Долгожданную награду встретят в международном аэропорту Уфы и провезут по улицам города до Советской площади. После этого она будет передана на вечное хранение в Национальной Музей Республики Башкортостан.
Всю церемонию телеканал БСТ будет транслировать в том числе с уникального кронштейна российского производства Hydra Arm. Это специальный операторский кран, который управляется дистанционно. Любители боевиков неоднократно видели его в действии, особенно в сценах с погонями. Во всем мире Hydra Arm - знак качества, признанный известными режиссерами и операторами.
Инициативы о присвоении генералу Шаймуратову звание Героя Советского Союза предпринимали практически сразу после окончания войны. Долгие годы республике не удавалось получить награду. Этот вопрос удалось решить только в конце марта 2020 года после обращения Радия Хабирова к Владимиру Путину. Глава государства своим указом присвоил Минигали Шаймуратову звание «Герой Российской Федерации» посмертно.
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