В Уфе вручили сертификаты финалистам программы «Герои Башкортостана»

Этот проект, являющийся региональным продолжением федеральной инициативы «Время героев», реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и направлен на поддержку участников специальной военной операции и их родных.

Документы получили 43 бойца и 23 члена их семей. Полученные сертификаты открывают перед ними двери Академии Главы Республики Башкортостан, где они смогут пройти профессиональную переподготовку по востребованным направлениям: от государственного управления и юриспруденции до психологического консультирования и кадровой работы.