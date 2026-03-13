В Уфе вручили сертификаты финалистам программы «Герои Башкортостана»

От боевых задач – к управлению республикой. В Доме Госсобрания Башкортостана состоялась торжественная церемония вручения персонифицированных образовательных сертификатов финалистам кадровой программы «Герои Башкортостана».
Этот проект, являющийся региональным продолжением федеральной инициативы «Время героев», реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и направлен на поддержку участников специальной военной операции и их родных.
Документы получили 43 бойца и 23 члена их семей. Полученные сертификаты открывают перед ними двери Академии Главы Республики Башкортостан, где они смогут пройти профессиональную переподготовку по востребованным направлениям: от государственного управления и юриспруденции до психологического консультирования и кадровой работы.