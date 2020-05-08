В Уфе школьники создали видеоальбом памяти своих прадедов

Ученики четвертого класса 3-й гимназии имени А. М. Горького Уфы создали видеоальбом памяти своих прадедов, участников ВОВ. На страницах альбома – фотографии ребят рядом с прадедами. Сопровождает клип известная песня на стихи Расула Гамзатова «Журавли» в исполнении певицы Алсу.

Также в условиях самоизоляции ребята исполнили песню на слова и стихи Елены Плотниковой «И все о той весне». Школьники таким образом приняли участие в создании нового клипа, где правнуки Победы воспели подвиг поколения, подарившего мирную жизнь всему человечеству.