В Минздраве Башкирии опровергли слухи об отмене врачам «путинских» надбавок

В Башкирии в соцсетях появилась любопытная информация. В одном из сообществ разместили анонимное обращение реаниматолога-анестезиолога из Уфы. По данным медика, в его больнице врачей заставляют отказаться от «путинских» надбавок для тех, кто борется с коронавирусом.

Журналисты «Электрогазеты» обратились за комментарием в Минздрав Башкирии. В пресс-службе министерства пояснили, что об этой ситуации знают. Дело в том, что больница, где работает специалист, не является covid-госпиталем. На надбавки от Владимира Путина тем временем могут рассчитывать только сотрудники профильных госпиталей.

Пресс-секретарь Минздрава Башкирии Софи Алешина также заметила, что главврач больницы впервые увидел это заявление. В его клинике подобные документы не утверждались. Руководитель больницы тем временем собирается обратиться в министерство с заявлением об увеличении надбавок для своих врачей, так как в последний месяц нагрузка на медиков значительно возросла.