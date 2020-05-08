В Минздраве Башкирии опровергли слухи об отмене врачам «путинских» надбавок

В Башкирии в соцсетях появилась любопытная информация. В одном из сообществ разместили анонимное обращение реаниматолога-анестезиолога из Уфы. По данным медика, в его больнице врачей заставляют отказаться от «путинских» надбавок для тех, кто борется с коронавирусом.
Журналисты «Электрогазеты» обратились за комментарием в Минздрав Башкирии. В пресс-службе министерства пояснили, что об этой ситуации знают. Дело в том, что больница, где работает специалист, не является covid-госпиталем. На надбавки от Владимира Путина тем временем могут рассчитывать только сотрудники профильных госпиталей.
Пресс-секретарь Минздрава Башкирии Софи Алешина также заметила, что главврач больницы впервые увидел это заявление. В его клинике подобные документы не утверждались. Руководитель больницы тем временем собирается обратиться в министерство с заявлением об увеличении надбавок для своих врачей, так как в последний месяц нагрузка на медиков значительно возросла.
Напомним, в апреле Владимир Путин установил ряд надбавок для медицинских специалистов, которые работают с больными коронавирусной инфекцией. Для врачей сумма составит 80 тысяч рублей, среднего медперсонала – 50 тысяч, а младшего – 25. Не забыли и о врачах скорой помощи, которые получат по 50 тысяч рублей.